Em reunião com a diretoria do Remo, organizadas cobram 'pulso' da direção: 'O recado foi dado' Membros de organizadas do Remo estiveram no Baenão para uma reunião com a diretoria. A cobrança por melhor desempenho e pulso firme com atletas e comissão foram alguns assuntos abordados Fábio Will 26.08.26 15h04 Conversa ocorreu na Sala de Imprensa do Baenão (Reprodução / Instagram @torcidamaiordonorte) O clima é de cobrança no Baenão e a pressão por vitórias, resultaram em um protesto na Sede Social e uma conversa entre membros da maior torcida organizada do clube e o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o vice-presidente Glauber Gonçalves, além do executivo de futebol Luís Vagner Vivian. A reunião ocorreu na sala de imprensa do clube e, de acordo com a torcida “Maior do Norte”, foi exposto a indignação por parte dos torcedores em relação ao desempenho do Remo na temporada, mas principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, já que o clube ocupa a zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com a nota publicada pela torcida, os membros não estão satisfeitos com que vem sendo apresentado dentro de campo e exige dos jogadores comprometimento, respeito e atitude com a camisa do Remo. Para a torcida, não é mais momento de desculpas, justificativas e promessas. A torcida pede ainda que os atletas e comissão técnica compreendam a responsabilidade que é vestir a camisa do Remo, além de pulso por parte da diretoria nas decisões tomadas internamente. VEJA MAIS Remo: Torcida protesta em frente à Sede Social e chama Tonhão de 'omisso' e Condé de 'burro' Torcedores utilizaram faixas e penduraram nas grades da Sede Social na madrugada desta quarta-feira (26) Remo: Torcidas pedem saída de Condé e uma delas diz: 'A paciência acabou. Agora é cobrança' As torcidas "Maior do Norte" e "Barra Camisa 33" não pouparam críticas ao trabalho de Condé e da diretoria Torcida cobra melhorias e conforto no centenário Baenão: 'obsoleto e maltratado'; Remo se posiciona Estádio Evandro Almeida já recebeu jogos com Pelé e Eusébio, ídolo português O Remo Procurado pela equipe de O Libera, o Remo emitiu uma nota afirmando que a reunião foi pacífica e proveitosa, que durou aproximadamente uma hora. De acordo com a diretoria do Remo, foi compreendido o pedido e se comprometeu em dar continuidade e honrando seus compromissos com atletas para que eles consigam desempenhar um bom futebol em campo. Veja a nota do Remo “Pacífica e proveitosa! Assim foi a conversa entre membros de torcida organizada do Clube do Remo com a diretoria azulina na manhã desta quarta-feira (26). O presidente Tonhão, ao lado do vice-presidente Glauber Gonçalves e do executivo de futebol Luis Vagner receberam os torcedores na sala de imprensa do Banpará Baenão para um papo de aproximadamente uma hora. Ambos os lados colocaram seus pontos de vista sobre o momento do Remo no Campeonato Brasileiro com o propósito de contribuir para a permanência na Série A. A diretoria se comprometeu em continuar honrando seus compromissos, não deixando faltar nada para que os atletas consigam dar o melhor dentro de campo. Já a torcida prometeu apoio total nas arquibancadas, como tem feito durante a temporada”, informou o Remo. Panorama e agenda Na zona de rebaixamento há mais de um turno na Série A, o Remo teve algumas chances de sair da zona temida, mas o time não consegue ter sequências de bons resultados. Atualmente o clube ocupa a 18ª posição com 23 pontos e terá pela frente o Coritiba-PR, em Belém, na próxima rodada, na segunda-feira (31), às 20h, no Mangueirão. Dependendo dos resultados da rodada, o Remo pode deixar o Z4 com um triunfo diante do Coxa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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