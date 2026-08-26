Paysandu alcança a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram

O Paysandu alcançou nesta quarta-feira (26) a marca de 1 milhão de seguidores na rede social Instagram. Após uma campanha encabeçada pelo presidente do clube, Márcio Tuma, o Papão chegou aos 1 milhão de seguidores.

Essa é a primeira vez em que o clube ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores em uma rede social. O Paysandu se igualou ao Remo, como os dois clubes com mais de milhão de adeptos no Instagram. Nas redes sociais, o Papão comemorou a marca e agradeceu à Fiel pela ajuda.

"Mais de um milhão de bicolores no Instagram! Uma meta que conquistamos graças a Fiel Bicolor e todo o apoio que sempre recebemos com o passar dos anos. Um milhão de vezes obrigado, Fiel!", publicou.

De acordo com o a pesquisa do Ibope Repucom, o Paysandu é a agremiação esportiva com mais seguidores na Região Norte. O último levantamento feito nesse mês de agosto, aponta que o Papão ocupa a 21ª colocação no ranking de todas as redes sociais (Facebook, X, Instagram, Youtube e TikTok). A Paysandu possui o total de 2.316.860 seguidores, enquanto o Remo, seu maior rival, está uma posição abaixo, com 2.296.884 seguidores.

A rede social com maior número de seguidores do Paysandu é o Instagram, seguido do TikTok e o Youtube.