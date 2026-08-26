Paysandu alcança a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram Clube alviceleste realizou uma campanha e bateu a marca simbólica de 1 milhão de torcedores Fábio Will 26.08.26 9h58 Fiel fez a parte dela e abraçou a campanha (Fernando Torres / Paysandu) O Paysandu alcançou nesta quarta-feira (26) a marca de 1 milhão de seguidores na rede social Instagram. Após uma campanha encabeçada pelo presidente do clube, Márcio Tuma, o Papão chegou aos 1 milhão de seguidores. Essa é a primeira vez em que o clube ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores em uma rede social. O Paysandu se igualou ao Remo, como os dois clubes com mais de milhão de adeptos no Instagram. Nas redes sociais, o Papão comemorou a marca e agradeceu à Fiel pela ajuda. "Mais de um milhão de bicolores no Instagram! Uma meta que conquistamos graças a Fiel Bicolor e todo o apoio que sempre recebemos com o passar dos anos. Um milhão de vezes obrigado, Fiel!", publicou. De acordo com o a pesquisa do Ibope Repucom, o Paysandu é a agremiação esportiva com mais seguidores na Região Norte. O último levantamento feito nesse mês de agosto, aponta que o Papão ocupa a 21ª colocação no ranking de todas as redes sociais (Facebook, X, Instagram, Youtube e TikTok). A Paysandu possui o total de 2.316.860 seguidores, enquanto o Remo, seu maior rival, está uma posição abaixo, com 2.296.884 seguidores. A rede social com maior número de seguidores do Paysandu é o Instagram, seguido do TikTok e o Youtube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c jornal amazônia Instagram COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Kukri encaminha acerto com o Paysandu até o final do Parazão; saiba detalhes Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo, com opção de compra, e terá porcentagem em possível venda futura. 27.08.26 11h34 Futebol Thiago Índio mira vitória do Paysandu contra o Maringá Volante destaca força da torcida no Mangueirão, celebra oportunidades com Júnior Rocha e garante que Papão não pensa em empate na última rodada 26.08.26 20h17 Futebol Volta de Castro ao Paysandu teve reunião com pedido de desculpa; saiba mais Zagueiro estava afastado desde o final de junho por indisciplina 26.08.26 16h42 Futebol Paysandu ganha prioridade em negociação por volante do Atlético-GO; saiba os detalhes Paraense de Castanhal, Igor Henrique é monitorado ainda por dois concorrentes do Papão na Série C 26.08.26 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa 26.08.26 21h48 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo 26.08.26 19h45 FUTEBOL Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos Santa Fé, da Colômbia, eliminou o River e enfrentará o Vasco 27.08.26 9h47