Em busca do tri, Paysandu enfrenta o Penarol-AM pela 2ª fase da Copa Verde

Bicampeão da Copa Verde, o Paysandu inicia a caminhada na competição regional nesta quarta-feira (20), às 20 horas, na Curuzu. O jogo único da segunda fase será contra o Penarol-AM e ninguém tem vantagem. Classifica quem vencer o jogo. Se empatar, a vaga será decidida nos pênaltis.

O embate ocorre três dias antes de outra partida decisiva para o Paysandu, desta vez, pela Série C, contra o Ituano. Por isso, o Papão deve ser escalado de forma bem diferente do que vem atuando no Campeonato Brasileiro.

Além da escalação, dando oportunidade para quem ainda não jogou muito, o time também terá mudança no comando técnico. Roberto Fonseca foi demitido na última segunda-feira e Wilton Bezerra, que é auxiliar-técnico permanente do clube, assumiu o Paysandu até o fim da Copa Verde e também da Série C. O atual técnico conhece bem a competição e já foi até campeão quando era auxiliar de Dado Cavalcanti.

“Estamos com um grupo muito concentrado para o jogo de sábado, mas sabendo da nossa responsabilidade para quarta-feira. Independentemente de quem vai entrar em campo, vamos com um grupo muito forte para garantir a classificação para a outra fase”, explicou o treinador do Papão, Wilton Bezerra em coletiva na segunda-feira.

Penarol

O Penarol-AM veio para Belém com algumas modificações em relação ao time que disputou a Série D. Muitos deixaram o clube logo após o clube ser desclassificado da competição. Comandado por Vaguinho Santos, o time do Amazonas chegou à segunda fase ao vencer o Real Ariquemes-RO por 2 a 0 e vai atrás do título inédito da competição regional.

Ficha técnica

Paysandu x Penarol-AM

2ª fase da Copa Verde – jogo único

Local: Curuzu – Belém (PA)

Hora: 20 horas

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (CD/ES)

Árbitro Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (AB/ES)

Árbitro Assistente 2: Fabio Faustino dos Santos (AB/ES)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)

Paysandu: Elias Curzel; Leandro Silva, Victor Sallinas, Alisson e Renan Moura; Paulinho, Jhonnatan e João Paulo; Luan Santos, Thiago Santos e Fazendinha. Técnico: Wilton Bezerra

Penarol: Bruno Fuso; Boca, Alex, Cabelo e Alex Barros; Felipe Tiririca, Donanvan, Railson; Diego Vitor, Wallace e Jeanzinho. Técnico: Vaguinho Santos