Em busca do acesso: Paysandu embarcou de madrugada para Erechim com apoio de torcedores; veja

O Paysandu embarcou, às 3h30 da manhã desta quinta-feira (14), com destino a cidade de Erechim, onde vai encarar o Ypiranga-RS, sábado (16), a partir das 17h, pela última rodada do quadrangular da Série C. Apesar de ter perdido o clássico contra o Remo, desperdiçando a primeira chance de acesso, o time segue com apoio de parte da torcida. Tanto é que os torcedores manifestaram apoio antes da viagem da delegação.

Veja: