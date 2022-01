Em busca do 50º título, Paysandu mira segunda posição em ranking de campeões estaduais

O Paysandu começa nesta quarta-feira (26) a caminhada em busca do 50º título paraense. Além da conquista de um número expressivo de títulos, o Papão quer se isolar no ranking de maiores campeões estaduais. No momento, o Bicola está empatado com o Bahia, na segunda posição.

Assim como o Paysandu, o Tricolor de Aço tem 49 títulos estaduais e vem em uma sequência positiva de conquistas. Nas últimas cinco edições, o Bahia conquistou três canecos. No entanto, em 2021, o vencedor foi o Atlético de Alagoinhas, equipe do interior do estado.

Caso vença o Parazão deste ano, e o Bahia não conquiste o título Baiano, o Paysandu assume, de forma isolada, a segunda posição no ranking de maiores campeões estaduais. A equipe, no entanto, continuará atrás do ABC, maior vencedor, com 56 taças.

Completando o "pódio" de maiores campeões está o Rio Branco, do Acre, com 48 títulos acreanos. No entanto, se vencer o estadual deste ano e tanto Paysandu, quanto Bahia, não conquistarem o troféu, o Rio Branco empata com os paraenses e baianos na segunda posição.

A busca bicolor pelo título estadual começa à partir das 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém, quando a equipe enfrenta o Bragantino. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.