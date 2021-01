Em ação de torcedores, morador da Ilha do Combu tem casa pintada com cores e escudo do Paysandu; veja

Mesmo em um momento de tristeza pelo fracasso do Paysandu na Série C, um grupo de torcedores arrumou tempo para um trabalho humanitário de direcionado a um ilustre simpatizante do Papão morador de Cotijuba, ilha turística belenense.

O grupo Resenha Bicolor, liderado por Kátia Rodrigues, 52 anos, propôs-se, sem ônus algum, inclusive, assumindo todo custeio, repintar a humilde moradia do senhor José Maria, 76 anos, conhecido como Gororoba, morador antigo da ilha e um dos defensores das cores alviceleste. A ação foi desenvolvida domingo (17), horas depois da eliminação bicolor na Série C.

A residência é de madeira, em cima de um igarapé e ele mora só. Agora a casa está do jeito de como ele sempre quis: ostentando o escudo do seu clube de coração.

Reforma da casa do José Maria Divulgação Divulgação Divulgação

O grupo de 17 pessoas tem outros projetos de ajuda a torcedores carentes e humildes. “Somos amigos que projetamos a ação social, numa forma de demonstrar solidariedade as pessoas que amam o nosso clube”, destacou Kátia.

Rhodney Pokemon explicou esforços dos amigos após a conclusão dos trabalhos. “Foi Deus que colocou nosso grupo de amigos para ajudar a quem precisa, neste momento de muitas dificuldades todos foram guerreiros e guerreiras. Umas das palavras do Senhor Gororoba era não saber como iria pintar a casa dele, e ele mesmo disse que foi Deus que nos colocou a frente dele. Uma ação que mexeu e muito com o coração de todos que estiveram presente e cada um foi para a sua casa com o dever cumprido. Em nada nos abalou esse serviço, porque a nossa fé é muito grande”.

Gororoba, além da casa com nova fachada, ganhou cestas básicas, camisas e bonés do Papão.