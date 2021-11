Dirigente do Paysandu, Ricardo Lecheva, parabeniza O Liberal pelos 75 anos

O esporte sempre foi um dos carros-chefes das edições de O Liberal. No aniversário de 75 anos do jornal, algumas personalidades parabenizaram o veículo pelo incentivo e a credibilidade no estádio. Um eles foi o ex-jogador e hoje Coordenador Técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva.

Em entrevista ao O Liberal, o dirigente agradeceu aos anos de parceria entre o jornal e o esporte paraense e desejou uma nova caminhada de sucessos ao periódico.

"Só tenho que agradecer a toda a equipe do jornal. À todas as divulgações e matérias, quando conseguimos trazer marcas importantes para o futebol paraense. Que venham mais 75, mais 150 anos de profissionalisamo e credibilidade na comunicação do estado"