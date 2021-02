Diretoria do Paysandu reage sobre gol ilegal do Manaus e presidente afirma: 'Vamos lutar fora de campo'

A ilegalidade do gol assinalado pelo Manaus contra o Paysandu, na partida de ida das quartas de final da Copa Verde, repercutiu nacionalmente.

Mais um caso em que o time paraense protagoniza tendo a arbitragem brasileira como vilã - apenas um um ano e quatro meses depois do histórico e tão polêmico episódio envolvendo Leandro Vuaden, que marcou pênalti a favor do Náutico, pela Série C de 2019. Agora o árbitro envolvido é Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, de Goiás. O assistente que legalizou o lance foi Paulo Cesar Ferreira de Almeida, também de Goiás.

A diretoria do Paysandu disse que o clube fará uma representação via Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em que Leonardo Gaciba é o gestor da comissão de arbitragem. Por meio das suas redes sociais, Maurício Ettinger fez a seguinte ponderação.

Mais uma vez o Paysandu foi prejudicado e a nossa indignação não cabe em uma nota. O Paysandu é maior que isso! Não utilizaremos como desculpa, vamos brigar fora de campo, mas a luta continuará principalmente dentro dele. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) February 4, 2021

Ettinger foi além e garantiu que o Paysandu ficará atento aos bastidores.