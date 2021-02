Diretoria do Paysandu define local da pré-temporada: 'Ficaremos dez dias por lá', diz presidente

O Paysandu informou que fará a sua pré-temporada no município de Barcarena, distante cerca de 37 quilômetros de Belém. A delegação do Paysandu ficará em Barcarena de 16 a 26 de fevereiro. A estreia do atual e maior campeão paraense no Parazão 2021 será no dia 28, contra o Gavião Kyikatejê, no Estádio Banpará Curuzu, às 10h.

Barcarena é uma cidade que frequentemente recebe períodos de preparação da equipe profissional bicolor. É o segundo ano consecutivo.

“É um município que sempre nos recebeu muito bem toda vez que fomos lá. Ficaremos dez dias por lá, voltamos apenas para nos concentrar e para o primeiro jogo do Parazão. Tenho certeza que será muito proveitoso e iniciaremos a competição com força total”, afirmou Maurício Ettinger.

O clube também detalhou a sua programação. A apresentação do plantel será na próxima segunda-feira (15), sendo que os atletas farão exames e avaliações. Na terça, após o almoço, a delegação seguirá para Barcarena.

A comissão técnica bicolor vai utilizar as estruturas do Estádio Municipal, de um campo e de uma academia particulares, além da praia do Caripi. Haverá também um ciclo de palestras para o grupo.