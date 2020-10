Destaque do Paysandu se recupera da covid-19 e retorna ao time contra o Treze, no fim de semana

Em um momento delicado na Série C, o Paysandu terá um 'reforço' importante para a próxima rodada, no sábado (24). O volante Anderson Uchôa se recuperou da covid-19 e está liberado para o jogo contra o Treze (PB), às 17h, no Estádio Amigão. O jogador inclusive já treina com o grupo. Foi a própria assessoria bicolor que confirmou a informação à equipe de O Liberal.

Vale lembrar que o volante esteve de fora do clássico Re-Pa em que o Papão foi derrotado por 3 a 2, mas por suspensão. Já as ausências na derrota para o Santa Cruz e no empate contra o Vila Nova foram devido ao teste para o novo coronavírus ter dado como positivo. A partida Treze x Paysandu, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.