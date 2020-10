Depois de ser vítima de racismo, jogador do Paysandu desabafa: 'Dá uma certa revolta'

O Paysandu soltou uma nota de repúdio em seu site oficial, depois que dois atletas da esquipe Sub-23 foram abordados dentro de um ônibus em Belém, após uma passageira ter acionado a polícia para denuncia que havia suspeitos no coletivo. O fato ocorreu com os jogadores George e Debu, após retorno dos treinos. A equipe de OLiberal conversou com o atleta George, que fez um desabafo sobre o que vivenciou.

“Não foi a primeira vez em que isso ocorreu comigo, sempre me mantive bem calmo nessas situações, pois não devo nada, mas é uma sensação de humilhação que te faz ficar com vergonha. As pessoas te olham diferente, pela aparência e pela cor. Venho de uma família negra, honesta e humilde. Sempre lutamos pelos nossos sonhos, tudo que tenho hoje é fruto de lutas e batalhas. Infelizmente isso será difícil de mudar, essa luta contra o racismo já vem de muito tempo. Sempre falamos, nos pronunciamos contra o racismo, mas as pessoas escutam e acabam depois de um tempo não dando a mínima”, comentou.

Os atletas foram obrigados a descer do coletivo, passando por constrangimento. Dentro das bolsas, chuteiras e uniformes, nada de armas e drogas. George lamentou a forma como os negros são tratados e que chega a ser revoltante esse tipo de situação.

“Realmente não fizemos nada para ser abordado, apenas entramos no ônibus, pagamos as nossas passagens e nos sentamos. Quando percebemos, a polícia já tinha chegado, nos colocando para a revista. Dá uma certa revolta”, disse.

O jovem jogador bicolor leis mais rígidas para quem possui esse tipo de comportamento e afirma que o racismo está em todos os lugares, mas que só resta superar o ocorrido e pensar na carreira.

“Na televisão vem sendo mostrada, redes sociais e mesmo assim as coisas não mudam, pelo contrário só aumentam. Seja no futebol, trânsito, seja em qualquer lugar. Minha opinião é que tenha uma pena para ser cumprida, mas as coisas acontecem e ninguém é penalizado. Infelizmente temos que nos acostumar, ser forte e manter focado nos nossos sonhos e tentar esquecer e superar isso. Muitos negros morrem e isso é só mais um obstáculo na nossa vida, só peço que Deus abençoe essas pessoas que nos julgam”, finalizou.

Os atletas fazem parte da equipe que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Papão disputou duas partidas na competição com dois triunfos, o primeiro diante do Red Bull Bragantino-SP e por último o Santa Cruz-PE. O próximo adversário do Papão é o Corinthians-SP, no domingo (1), às 15h, no estádio da Curuzu em Belém.