Deleção do Paysandu chega ao estádio Mangueirão para o Re-Pa da Série B

O Payasndu chegou no Mangueirão para o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. A delegação desembarcou no estádio às 17h, exatamente 1h30 antes do início do jogo, marcado para às 18h30.

A equipe bicolor chega pressionada para o clássico. O clube venceu o Botafogo-SP na rodada passada, mas está na lanterna da competição, com apenas sete pontos conquistados. O clube vive a expectativa de sair da última colocação nesta rodada.