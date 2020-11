Deixou chegar! Paysandu vence o Jacuipense fora de casa e entra no G-4 da Série C

O Papão está vivo! Em um jogo pegado, cheio de emoção no final, o Paysandu venceu o Jacuipense-BA, no estádio de Pituaçu, em Salvador, por 1 a 0 e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima fase da Série C. O gol marcado pelo atacante Uilliam Barros, nos acréscimos do primeiro tempo, colocou o time alviceleste na quarta posição com 19 pontos.

