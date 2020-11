Decisão do Parazão feminino: duelo entre Paysandu e Esmac em jogo único

Paysandu e Esmac protagonizam, nesta terça-feira (17), às 15h30, no Mangueirão, a final em jogo único do Campeonato Paraense Feminino. Os times chegam à final do campeonato com as melhores campanhas no quadrangular. O Papão foi o primeiro com seis pontos e a Esmac ocupou a segunda colocação, com cinco.

Depois de quatro anos, os dois times voltam a se confrontarem numa decisão de título. A equipe de Ananindeua, dirigida pelo técnico Mercy Nunes, busca o pentacampeonato seguido. O Paysandu, dirigido por Aline Costa, quer seu primeiro campeonato na era moderna do futebol feminino paraense.

Se o jogo terminar no tempo normal será decidido nas cobranças de penalidades, como aconteceu no ano de 2016, vencido pela Esmac por 5 a 4.

O Paysandu está sob confiança total das meninas. O time tem uma mescla de experientes e jovens jogadoras com Talita Cogo, Dan, Magrela, Perotes entre outras atletas.

A Esmac tem nas ‘guerreiras’ Lora Soure, Lora Capanema, Cassia, Lorena o equilíbrio das suas ações.

ARBITRAGEM

Elaine da Silva Melo, 35 anos, árbitra do quadro da CBF, comanda o jogo final da Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Bárbara Roberta Loyola e Brenda Jeovana dos Santos são suas assistentes. A quarta árbitra é Gleika Pinheiro e a quinta árbitra será Fabrina Flexa.