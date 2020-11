Debaixo de chuva e com gol polêmico nos acréscimos, Paysandu vence o Re-Pa no Parazão feminino

Em uma tarde com muita chuva, após um intenso calor, o maior clássico do futebol paraense foi disputado no Campeonato de futebol feminino, na tarde desta quarta-feira (4), no CEJU. Pela segunda rodada do quadrangular de semifinal, o Paysandu venceu com um gol no último minuto da capitã Talita Côgo, em um lance polêmico da partida.

No primeiro tempo, o calor e o sol foram predominantes, o Paysandu estava melhor. Depois da paralisação técnica, a equipe azulina melhorou e teve as melhoras oportunidades, em um jogo bastante pegado. O segundo tempo foi dominado pela equipe bicolor, com bolas na área azulina.

Até que veio o lance capital: o gol que deu a vitória ao Paysandu, em um chute de longe da capitã Talita Cogô, a goleira do Remo não segurou e a bola foi em direção ao gol. A bandeirinha não correu para o meio de campo e a goleira buscou ainda tirou a bola, mas a arbitragem confirmou que ultrapassou a linha e validou o tento. Placar final: 1 a 0 para o Paysandu.