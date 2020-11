De olho no clássico Re-Pa, zagueiro do Paysandu afirma que não terá jogo amistoso

O bom momento da defesa do Paysandu na Série C vem deixando o grupo confiante. O zagueiro Perema, que está no clube bicolor desde 201, foi o autor do gol da vitória diante do Botafogo-PB, em Belém, na última rodada. O jogador acredita que a continuidade do elenco de um ano para o outro fez com que a defesa se tornasse forte.

“É importante, temos uma continuidade do ano passado com alguns jogadores, aquela linha de quatro que jogamos faz um tempo, entrosamento e também entender o parceiro. Tiveram jogadores que entraram e substituíram bem e tenho certeza que teremos uma continuidade muito boa no campeonato”, comentou.

NUNCA DESISTIRAM

O jogador sabe da importância da classificação para o torcedor e para o grupo. Perema afirmou que a equipe jamais desistiu e sempre acreditou que a vaga na próxima fase viria e creditou também aos ensinamentos

“Nós chegamos confiantes, é importante dizer que nunca deixamos de acreditar na classificação e trabalhamos para isso e conseguimos. A regularidade é de trabalho, acreditar no que o professor passa nos treinos e coloca em prática no jogo. É importante ter essa sequência positiva”, falou.

DE OLHO NO REMO

Para quem acha que a partida será um simples “amistoso”, já que as duas equipes estão classificadas. Perema afirma que o jogo será pegado e que vai entrar para garantir os três pontos.

“Se tratando de clássico é outro campeonato. Vamos entrar para vencer, será um jogo difícil e resta trabalhar na semana para chegar bem no jogo”, disse.

NÃO TOMAR GOL É MAIS PRAZEROSO QUE MARCAR

O defensor alviceleste marcou seu segundo gol na temporada, mas o que ele quer mesmo é que a defesa bicolor siga bem postada e menos vazada.

“Na zoação os garotos me cobram gols, mas o importante é não tomarmos e lá na frente os atacantes marcando, isso que me faz feliz”, finalizou.