De olho na classificação, volante do Paysandu afirma: 'Tenho que torcer pelo Remo'

A vitória bicolor diante do Botafogo-PB, por 1 a 0, no Mangueirão, deu ao Paysandu tranquilidade na luta por uma vaga na próxima fase. O Papão assumiu a vice-liderança do grupo A com 28 pontos e pode terminar a rodada classificado para o quadrangular final da Série C, desde que o Remo vença ou empate com o Manaus-AM, neste sábado (28), na Arena da Amazônia. O volante Uchôa foi sincero ao declarar que vai torcer para o Remo diante do Gavião.

“Amanhã temos que torcer para o Remo. É difícil falar, mas temos que torcer. Sabemos das dificuldades do campeonato e amanhã vou torcer por isso”, disse.

