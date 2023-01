De fora! Volante Rithely desfalca o Paysandu na estreia do Parazão contra o Bragantino

Uma das principais contratações do Paysandu para a temporada 2023, está fora da estreia. O volante Rithely, de 31 anos, não estará em campo diante do Bragantino, no próximo domingo (22), na Curuzu.

O jogador que é natural de Imperatriz (MA), mas que rodou por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro, está no Departamento Médico bicolor, realizando um trabalho de fortalecimento muscular. Rithely não participou do amistoso do último domingo contra a Seleção de Barcarena e segue sem data para estrear pelo Papão.

Rithely já foi apresentado oficialmente no Paysandu e seguiu viagem com a delegação bicolor para a cidade de Barcarena, nordeste do Pará, local em que o Papão da Curuzu realiza a pré-temporada. O jogador estava treinando com o grupo ao comando do técnico Márcio Fernandes.

Rithely é uma das principais contratações do Paysandu para a temporada 2023 (John Wesley / Paysandu)

A estreia do Papão no Campeonato Paraense será contra o Bragantino, em Belém, com a presença da Fiel Bicolor. Os ingressos para o jogo estarão disponíveis a partir de amanhã (17), nos valores de R$ 40 a arquibancada e R$ 80 a cadeira. A partira entre Papão x Tubarão terá transmissão lance a lance por OLiberal.com.