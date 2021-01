Vazou?! Lateral-direito Gedeílson teria proposta do Paysandu; clube não comenta

De acordo com informações de perfis especializados em transferência de jogadores, o lateral-direito Gedeílson tem proposta para atuar no Paysandu

O Londrina não vai prorrogar o contrato e já informou o atleta o desejo de renovação. No entanto, além do Paysandu, o São José-RS também teria manifestado interesse no atleta. O Paysandu, por sua vez, por uma política estabelecida há anos, não comenta sobre negociação com jogadores.

Gedeílson tem 28 anos e fez 19 partidas com a camisa do Londrina em 2020-2021. Ele também já defendeu equipes como Sampaio Corrêa e Volta Redonda.