Curiosidade: adversário não viaja a Belém e Paysandu vai vencer por W.O no Brasileirão de aspirantes

A partida entre Paysandu x CRB-AL, pela oitava e última rodada do Campeonato Brasileiro de aspirantes, marcada para a tarde desta quinta-feira (19), no Mangueirão, não irá ocorrer. A equipe alagoana não viajou a Belém e não entrará em campo e levará W.O.

A equipe de OLiberal apurou que o motivo que levou o CRB a não viajar para o jogo foi o fato de já estar eliminada da competição. O clube alvirrubro é o lanterna do grupo B com apenas quatro pontos e já não possui pretensões na competição. Por outro lado, o Paysandu ocupa a sexta posição do grupo A com nove pontos e ainda possui chances de classificação.

VITÓRIA

O clube paraense informou que seguirá a delegação irá para o Mangueirão e seguirá todos os protocolos da partida. A partida terminará 3 a 0 a favor dos bicolores, conforme regulamento.