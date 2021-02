Criticado pela torcida do Paysandu, goleiro deixa o clube e já tem novo destino

O Paysandu anunciou a saída do goleiro Gabriel Leite. O plano do clube, como antecipado pela equipe de esportes de O Liberal, era que o jogador deixasse a Curuzu já no dia 31 de janeiro, quando o contrato dele chegava ao fim. Mas, após sofrer uma lesão na mão, o contrato de Gabriel seria prolongado, para que o atleta fosse tratado no próprio clube, como foi o caso. Porém, de acordo com o Papão, o próprio atleta se manifestou contrário à renovação e agora acertou com o Pelotas-RS.

LEIA MAIS

Contratado no início de 2020, quando o time ainda era treinador por Hélio dos Anjos, Gabriel Leite começou a sua passagem pelo Paysandu valorizado. No entanto, a morte do pai e uma sequência de erros fizeram crescer a desconfiança em cima do goleiro, que perdeu a vaga de titular para Paulo Ricardo. Gabriel fez 24 jogos como titular no Papão.