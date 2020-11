Cria da base do Paysandu, goleiro comemora oportunidade como titular e afirma: 'É muito importante ter uma sequência'

Na partida contra o Jacuipense, no próximo domingo, o Paysandu terá novamente Paulo Ricardo no gol. O goleiro vai para o quarto jogo seguido como titular. Aliás, além de ajudar o Paysandu a pontuar, ele também vai defender a invencibilidade. Nos cinco jogos que foi titular, ele não perdeu nenhum.

“Todo goleiro espera isso, ter uma sequência. Ainda mais nessa posição, que é muito importante o tempo de bola, o tempo de jogo. É muito importante ter uma sequência”, acrescentando que a relação com o Gabriel Leite, o ex-titular da posição, é boa.

“A gente sempre teve uma relação muito boa. Como a gente sempre comentou, que o goleiro que está jogando, representa todos os outros. Se o goleiro que estiver jogando, estiver fazendo um bom trabalho, representa todos”, comentou.

Cria da base do Paysandu, o jogador disse que sempre foi paciente e vem trabalhando ainda mais para ajudar o clube a conseguir o objetivo atual, a classificação para a próxima fase da Série C. Para isso, o jogador diz que o time está consciente de que é preciso transformar os momentos nos jogos em resultados para subir na tabela. Atualmente, o Paysandu é o sétimo colocado, com 16 pontos.

“Eu sempre trabalhei pensando nessa oportunidade. Em estar preparado para quando surgir essa oportunidade. A gente tem que aproveitar as nossas boas atuações e transformar em resultados. Estamos fazendo bons jogos. Mas não conseguindo sair com a vitória”, afirmou.

O Paysandu encara o Jacuipense no domingo, às 20 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.