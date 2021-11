Copa Verde: Paysandu inicia venda de ingressos para o clássico contra o Remo na Curuzu

O Paysandu iniciou nesta sexta-feira (26) a venda de ingressos para o clássico contra o Remo, marcado para quarta-feira (1) de dezembro, às 20h, no Estádio da Curuzu. Os bilhetes custam R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira e podem ser adquiridos de forma online, através do site .

A Curuzu possui capacidade para receber 9.012 torcedores referente a 50% do estádio. A venda presencial de ingressos inicia na segunda-feira (29), das 9h ás 17h, nas bilheterias do Estádio da Curuzu. É necessário estar com o ciclo vacinal contra a covid-19 com as duas doses ou dose única da Janssen e apresentar a carteirinha de vacinação no ato da compra e também no dia da partida, assim como um documento oficial com foto.

Passaporte bicolor

Os torcedores que participaram da ação “Passaporte bicolor”, poderá retirar seu ingresso na segunda (29) e terça-feira (30), na bilheteria da Curuzu.

Gratuidades

Os ingressos de gratuidades serão distribuídos na terça-feira (30), das 13h às 15h, na sala de segurança do Estádio da Curuzu, com entrada pela Avenida Almirante Barroso.

Sócio-torcedor

Quem faz parte do programa Sócio-Bicolor não precisa realizar check-in no site, basta ter tomado as duas doses da vacina contra a covid-19 ou a dose única da Jansen com 15 no mínimo 15 dias antes do jogo. O sócio-torcedor precisa apresentar a carteira de vacinação no dia da partida.