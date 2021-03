Copa do Brasil: Madureira x Paysandu voltam a se enfrentar após 52 anos

O confronto entre Madureira-RJ x Payandu pela Copa Verde marca um reencontro de mais de 50 anos entre as equipes. A última vez em que eles se enfrentaram foi no dia 27 de junho de 1968, em um amistoso.

De acordo com o historiador do futebol paraense Jorginho Neves, foram cinco jogos entre as equipes, todos disputados na capital paraense, com duas vitórias para cada clube e um empate, com o Papão marcando nove gols e o clube carioca 10.

CONFIRA OS JOGOS

30.12.1945 - Paysandu 2x4 Madureira

17.01.1951 - Paysandu 2x3 Madureira

01.05.1955 - Paysandu 2x1 Madureira

28.12.1958 - Paysandu 2x1 Madureira

27.06.1968 - Paysandu 1x1 Madureira

Madureira x Paysandu se enfrentam pela competição nacional no Rio de Janeiro (RJ), a data ainda não foi definida pela CBF, porém a primeira fase da Copa do Brasil está marcada para ocorrer nos dias 10 e 17 de março. Por estar melhor colocado no ranking nacional de clubes da CBF, o Paysandu possui o direito do empate para seguir na competição. A partida será disputada no estádio Aniceto Moscoso, mais conhecido como “Conselheiro Galvão”.