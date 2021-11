Coordenador do Paysandu sobre contratação de executivo ex-Remo: 'Acho difícil sair do Náutico'

Como divulgado pela equipe de O Liberal na última semana, o Paysandu sondou o executivo de futebol Ari Barros, do Náutico e que exerceu o cargo no Remo. Ex-jogador do Paysandu, Ari confirmou a procura à reportagem. Já nesta quinta-feira (18), durante a apresentação como coordenador técnico do Papão, Lecheva elogiou o professional, mas não deu muitas esperanças sobre uma possível vinda do executivo:

"O nome do Ari ficou forte esses dias e minha afinidade com ele é gigantesca. Ele seria um nome que não deixaria a desejar. Eu não sei se houve contato com ele, mas acho difícil ele sair do Náutico", disse Lecheva.

No momento, o Náutico-PE está livre do rebaixamento na Série B, porém a permanência de Ari no Timbu é incerta já que o clube pernambucano passará por eleição no final do ano. Ari solicitou ao Paysandu um projeto para ser analisado.