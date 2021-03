Contra o Madureira na Copa do Brasil, Paysandu busca alívio financeiro e continuar evolução em campo

Após conquistar quatro de seis pontos no Parazão 2021, o Paysandu muda o chip para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (10), às 15h, o Papão enfrenta o Madureira, no Estádio Aniceto Moscoso, pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo único.

A Copa do Brasil é importante para o Paysandu. Só por participar da primeira fase, o alviceleste vai receber R$ 560.000,00. Se passar de fase, o valor será de R$ 675.000,00. Se chegar à terceira fase, o valor é R$ 1,7 milhão.

Sem tempo

Por causa da pandemia, a pré-temporada e os treinamentos foram prejudicados. Com isso, o técnico Itamar Sschulle reclamou do pouco tempo de preparação, sendo que há partidas importantes logo no início da temporada.

"A coisa que eu mais queria era esses dias para recuperar os atletas, unir esse grupo, que hoje não temos essa condição devido aos que estão chegando. Mas foi marcado o jogo da Copa do Brasil. Você volta e já tem outro jogo. E ainda tem jogadores chegando. Não tenho conseguindo ter um grupo e dar o mesmo treinamento para eles em virtude de tudo isso. É natural de uma equipe que está começando praticamente do zero", afirmou.

Novidades

Entre as novidades para a partida está a volta de Victor Souza, que deve ser titular novamente. Quem pode estrear é o meia João Paulo. Apresentado na segunda-feira (8), o atleta foi relacionado e já falou sobre a partida:

"O elenco está bem preparado, vamos ter um tempinho para ajustar os últimos detalhes, creio que vamos conseguir fazer um jogo, conseguir trazer um bom resultado de lá. Estou bem preparado para atuar, mas não estou 100% ainda. Estou conhecendo o nosso grupo ainda, conheço alguns por ter jogado junto ou contra. Estou à disposição do treinador para poder esta ajudando e dando o máximo para esse jogo importante de quarta-feira”, disse.

O Paysandu pode empatar com o Madureira que está na segunda fase da Copa do Brasil. Já o time carioca precisa vencer para seguir na competição. O jogo entre Madureira e Paysandu vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Ficha técnica

Madureira x Paysandu

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 10 de março, às 15h30

Estádio: Aniceto Moscoso

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (CBF/PI)

Assistente: Rogério de Oliveira Braga (CBF/PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (CBF/PI)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CBF/PI)

Madureira: Lucão; Bruno Oliveira, Maurício Barbosa, Breno Calixto, Izaldo; Humberto, Rodrigo Yuri, Nivaldo; Wander e Silas. Técnico: Toninho Andrade.

Paysandu: Victor Souza; Israel, Yan, Perema, Diego Matos; Elyeser, Ratinho, Ruy; Marlon, Ari Moura e Nicolas. Técnico: Itamar Schulle.