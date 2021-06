Contra o Jacuipense-BA, atacante Nicolas fará 100 jogos com a camisa do Paysandu

A partida entre Jacuipense-BA x Paysandu neste sábado (12), no Estádio Pituaçu, na Bahia (BA) será especial para o atacante Nicolas, do Papão. O jogador que está na sua terceira temporada defendendo o Bicola completará 100 jogos com a camisa alviceleste, mas o artilheiro tenta dar uma reviravolta na carreira.

O jogador não vive uma boa fase, já são 12 partidas sem balançar as redes adversárias. O último gol marcado por Nicolas foi no clássico diante do Remo, na Curuzu, no dia 4 de abril, que terminou com a vitória azulina por 4 a 2. Nicolas deixou sua marca duas vezes nesta partida e desde então vive essa “seca”, de mais de dois meses sem comemorar um gol.

Atacante defende o Papão há três temporadas (Fábio Costa / O Liberal)

Início

O jogador chegou ao Paysandu em 2019, na época o treinador bicolor era João Brigatti. Nicolas não era tido como artilheiro, jogava um pouco mais recuado, mas o jogador iniciou uma rotina que todos os atacantes gostam, que é marcar gols. ganhou espaço e se consolidou como artilheiro no Papão

Nicolas afirma que continua o mesmo que foi em 2019 (Fábio Costa / O Liberal)

Números

Na primeira temporada com o manto bicolor foram 12 em 41 jogos. Já em 2020 Nicolas balançou o barbante 19 vezes em 41 partidas e caiu de vez no gosto do torcedor, que vibrou com o anúncio da renovação jogador até 2022. Na atual temporada Nicolas comemorou cinco gols em 17 jogos. No total o "Cavani da Curuzu", como é carinhosamente chamado pela torcida fez 36 gols e possui uma média de um gol a cada 2.75 partidas.

Nicolas comemorando um dos gols diante do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal)

Procura

O jogador recebeu propostas durante esse tempo de Paysandu. As investidas ocorreram principalmente em 2021, quando Goiás-GO e Vasco da Gama-RJ formalizaram propostas, porém sem pagar a multa de R$5 milhões estipulada pelo Papão. Outro time que também procurou o atacante foi o Sport-PE.