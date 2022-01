Contra a Seleção de Barcarena, Paysandu faz único amistoso antes da estreia no Parazão

Ainda não é de forma oficial, mas o torcedor bicolor vai ter um gostinho do novo Paysandu em campo neste fim de semana. Isso porque neste sábado (22), no Estádio Barcarenão, a partir das 9h, ocorre o jogo treino entre a Seleção de Barcarena e o Papão. Este é o último desafio do elenco no município, antes do retorno a Belém.

A última vez que o Paysandu entrou em campo, o não deixa saudades ao bicolor. Isso porque a equipe não só foi derrotada pelo maior rival, o Remo, mas ainda foi eliminada na semifinal da Copa Verde. Foi no dia 4 de dezembro de 2021, quando o time perdeu por 2 a 0, dois de Neto Pessoa, no Baenão.

Vale lembrar, os jogadores e o membro da comissão técnica que estavam com covid-19 já cumpriram o protocolo de saúde definido pelo clube e estão liberados. Entre eles estava o meia Ricardinho, um dos jogadores que o torcedor mais esperar ver com a camisa do Bicola.

A equipe do técnico Márcio Fernandes deve ser escalada assim: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Heverton e João Paulo; Christian, Ricardinho e José Aldo; Marlon, Marcelo Toscano e Henan.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense na quarta-feira (26), contra o Bragantino, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. O lance a lance da partida, assim como toda a cobertura do Parazão 2022, você acompanha no portal OLiberal.com.