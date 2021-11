Confira nove técnicos que podem treinar o Paysandu na busca pelo acesso em 2022

Já planejando a próxima temporada, o Paysandu está no mercado em busca de um novo treinador. Em entrevista ao O Liberal, o executivo de futebol do Papão, Fred Gomes, falou sobre o perfil do novo comandante do Bicola em 2022. Segundo o dirigente, o técnico que chegar deve ter perfil vencedor, experiência em equipes de massa e saber propor jogo.

De acordo com o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, e com o próprio executivo, o novo treinador do Papão deve ser anunciado até o final da semana. Então, a equipe de O Liberal fez uma lista com 9 treinadores que se encaixam no perfil determinado pelo clube e que podem ajudar o Bicola na busca pelo acesso à Série B.

Possíveis técnicos do Paysandu Bolívar - Divulgação/ Vila Nova Divulgação/ Vila Nova Dado Cavalcanti - Felipe Oliveira / EC Bahia Felipe Oliveira / EC Bahia Felipe Surian - Divulgação/ Sampaio Corrêa Givanildo Oliveira - Ary Souza / Arquivo O Liberal Ary Souza / Arquivo O Liberal Hemerson Maria - Patrick Floriani / Figueirense Futebol Clube Patrick Floriani / FFC Léo Condé - Divulgação Divulgação Marcelo Martelotte - Divulgação Santa Cruz Divulgação Santa Cruz Márcio Fernandes - Divulgação Divulgação Milton Mendes

1- Bolívar, 41 anos - o ex-zagueiro bicampeão da Libertadores com o Internacional tem uma curta carreira de treinador, mas já acumulou trabalhos em times tradicionais, como Vila Nova e Brasil de Pelotas. Em 2021, treinou o Santa Cruz-PE, mas sai do clube após 5 jogos.

2- Dado Cavalcanti, 40 anos - velho conhecido da torcida bicolor, Dado tem no currículo um Parazão e duas Copas Verdes pelo Paysandu, além de ser o comandante do time na campanha de destaque na Série B de 2015. Último clube por onde passou foi o Bahia, onde conquistou um Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste.

3 - Felipe Surian, 40 anos - o jovem treinador acumulou boas passagens por clubes da terceira e quarta divisão nacional até receber a grande chance nesta temporada. Em 2021, treinou o Sampaio Corrêa e fez uma boa campanha na Série B, com 10 vitórias em 32 jogos.

4 - Givanildo Oliveira, 73 anos - treinador de grande experiência e com vitórias comandando o clube bicolor. Última vez que treinou uma equipe foi em 2019, quando assumiu o América Mineiro. Desde então, se dedica ao cargo de coordenador técnico do Santa Cruz, clube que disputará a Série D ano que vem.

5 - Hemerson Maria, 49 anos - Treinador é conhecido por campanhas importantes com Vila Nova e Joinville, clube onde conquistou a Série B de 2014. No entanto, acumula resultados ruins nas últimas temporadas. Em 2021, treinou duas equipes (Vila Nova e Criciúma), acumulando 11 partidas e nenhuma vitória.

6 - Léo Condé, 43 anos - Conhecido da torcida bicolor pelo trabalho ruim que fez na Curuzu em 2019, Léo Condé ganhou experiência como treinador e vem acumulado bons resultados desde então. Atualmente, está no Grêmio Novorizontino, onde conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

7 - Marcelo Martelotte, 52 anos - Após boas campanhas por times do nordeste, como Sport, Santa Cruz e Náutico (clube onde ganhou a Série C de 2013), Martelotte tem acumulado passagens instáveis nos últimos anos. Em 2021, treinou o Manaus, onde somou oito partidas e apenas três vitórias.

8 - Márcio Fernandes, 59 anos - treinador com vasta experiência em divisões inferiores, com dois títulos de Série C, Fernandes está no Londrina, onde conseguiu evitar o rebaixamento do clube paranaense na Série B. Teve campanhas de destaque no Villa Nova, no Botafogo-SP e no Remo, quando foi campeão paraense em 2019.

9 - Milton Mendes, 56 anos - após passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Vasco e Atlético Paranaense, Milton Mendes tem acumulado passagens por divisões inferiores. Nas últimas três temporadas, esteve no Santa Cruz, São Bento e Marítimo, de Portugal. A última equipe foi o Retrô, clube que disputou a Série D.