Confira a lista com a idade dos jogadores do Paysandu

Dos 22 jogadores que o Paysandu tem no elenco, até o momento, para a temporada de 2022, seis possuem mais de 30 anos, sete possuem de 25 a 30 anos e 9 têm até 24 anos. Com isso, a média de idade do Papão é de quase 28 anos. O último contratado com mais de 30 anos foi o meia Ricardinho, que tem 36 anos. O Liberal separou a idade de cada jogador.

Mais de 30 anos

Ricardinho – 36 anos

Henan – 34 anos

Heverton – 33 anos

Bileu – 32 anos

Ruy – 32 anos

Genilson – 31 anos

Até 30 anos

William Fazendinha – 28 anos

Polegar - 27 anos

Thiago Coelho – 26 anos

Marcão – 26 anos

Robinho – 26 anos

Elias Curzel – 26 anos

Dioguinho – 25 anos

Danrlei – 24 anos

Marlon – 24 anos

José Aldo – 23 anos

Yure – 23 anos

Matheus Lopes – 20 anos

Eric – 19 anos

Renan Moura – 18 anos

Cláudio Victor- 18 anos

Lucas Marreiros – 18 anos

Thiaguinho – 18 anos

Luiz Otávio – 18 anos