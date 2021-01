Após queda na Série C, presidente do Paysandu reclama: 'Tem torcedor brigando com torcedor'

Após o insucesso na Série C, a diretoria do Paysandu volta a protagonizar outra polêmica. Em uma entrevista a Rádio Marajoara, que viralizou na internet, o presidente do clube, Ricardo Gluck Paul, bombardeado de críticas, citou a falta de apoio dos torcedores como um dos problemas da temporada de 2020 que termina melancolicamente.

Ricardo ainda fez uma comparação com o maior rival. "O Remo chegou num ponto onde se ele vender uma garrafa pet a R$50, a torcida compra. Nós chegamos a um ponto... Para se ter uma ideia: nós lançamos medalhas oficiais do campeonato estadual e ainda tem medalha encalhada", disse, seguindo. "Por quê? Porque existe no Paysandu esse boicote de torcedor brigando com torcedor, estimulado por ex-diretores e ex-presidentes. Precisamos esquecer a política, viver mais o futebol", enfatizou.

Nas redes sociais, a torcida se revoltou com a afirmação de Ricardo.

"Faltou apoio da torcida do Paysandu em muita coisas, umas delas foi a falta de aquisição de produtos do clube"



Ricardo Gluck Paul, via entrevista para uma rádio local pic.twitter.com/EHpPBYYfmC — Museu do Paysandu (@MuseudoPaysandu) January 17, 2021

Com o fim da Série C, Ricardo será substituído por Maurício Ettinger, presidente eleito do Papão.