Com três zagueiros, Paysandu está escalado para enfrentar o Londrina

O Paysandu está escalado para enfrentar o Londrina, às 20 horas desta segunda-feira, no Estádio do Café, e bem modificado. Na partida que encerra a quarta rodada do quadrangular final da Série C, o técnico João Brigatti colocou três zagueiros e ainda fez outras modificações. Confira:

O Londrina também está escalado e o time é o mesmo que jogou a primeira partida contra o Papão. Confira:

O jogo entre Londrina e Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.