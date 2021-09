Com três desfalques, Paysandu faz último treino em Belém antes de seguir para Criciúma

Na manhã desta quinta-feira (30) o Paysandu realizou o último treinamento antes de embarcar para o primeiro desafio do quadrangular de acesso da Série C. A comissão técnica convocou 22 atletas para a partida, que será no domingo (3), no interior de Santa Catarina.

Na movimentação, o técnico Roberto Fonseca comandou atividade tática, com jogadas de bolas paradas e finalizações. Após o trabalho, o elenco entrou em regime de concentração no hotel do clube, nas próprias dependências do Estádio da Curuzu.

A delegação bicolor viaja nesta quinta-feira (30) para Florianópolis-SC, com voo que faz conexão em Brasília-DF. Na sexta-feira (1) à tarde os atletas realizam treinamento no Estádio da Ressacada e depois seguem de ônibus para Criciúma-SC, onde deve ocorrer um último trabalho na tarde de sábado (2), no CT do adversário aurinegro.

O atacante Tcharlles segue em tratamento no Departamento Médico com uma fratura na região da costela. Na tarde desta quarta-feira (29) o volante Paulinho sentiu dores na panturrilha direita e o meia Ruy sentiu um desconforto na coxa esquerda. Ambos estão vetados para este primeiro jogo.

Criciúma e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), às 18h, no estádio Heriberto Hulse, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Victor Souza, Elias Curzel.

Zagueiros: Denilson, Perema, Victor Sallinas.

Laterais: Alan Cardoso, Diego Matos, Leandro Silva, Marcelo.

Volantes: Bruno Paulista, Jhonnatan, Marino, Paulo Roberto.

Meias: José Aldo, Ratinho, Willian Fazendinha.

Atacantes: Danrlei, Luan Santos, Marlon, Rafael Grampola, Rildo, Robinho.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)