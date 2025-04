Com retorno de Rossi, Paysandu está escalado para final da Copa Verde; confira

O Paysandu está escalado com mudança no sistema de defesa para o segundo e decisivo jogo da final da Copa Verde, daqui a pouco, às 21h, contra o Goiás no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Sem Yeferson Quintana, entregue ao departamento médico com uma lesão na coxa, Joaquím Novillo foi o escolhido pelo técnico Luizinho Lopes para iniciar a partida ao lado de Luan Freitas.

No meio de campo, Leandro Vilela retorna ao lado de Ramon Martínez e Matheus Vargas. E no ataque, Rossi e Jorge Benitez são as principais novidades. O camisa 77 esteve de fora do jogo com o Operário, no último sábado, pela Série B. Já Benítez ganhou, mais uma vez, a posição do centroavante Nicolas.

Assim, o Paysandu está escalado com: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Joaquím Novillo e PK; Ramon Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Rossi, Jorge Benítez e Borasi.