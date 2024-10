Com Paulinho Bóia, Paysandu vai em busca da vitória contra o Operário-PR; Confira a escalação

O Paysandu está escalado para enfrentar o Operário-PR na manhã deste domingo (20), fora de casa, no Estádio Germano Krüger. Para a partida, que é válida pela 32ª rodada da Série B, o time bicolor vai para o confronto sem o atacante Nicolas, o zagueiro Luan Freitas e o técnico Márcio Fernandes, que estão suspensos. Marcinho Fernandes, auxiliar técnico do pai, estará na beira do gramado. A bola rola às 11h.

O capitão Robinho completa 50 jogos com a camisa do Papão. Confira a escalação: