Com novos contratados, Paysandu se reapresenta e inicia preparação para final do Parazão

Os jogadores do Paysandu se reapresentaram, na manhã desta terça-feira, no estádio Banpará Curuzu com o foco na partida de volta da decisão do Campeonato Paraense. Eles foram recebidos pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra, que vai comandá-los no domingo (23).

Novos contratados

Danrlei se integrou ao elenco bicolor (John Wesley / Paysandu)

As novidades na reapresentação foram os novos contratados do Paysandu. O lateral-direito Marcelo e os atacantes Danrlei e Patrick estiveram no estádio bicolor e passaram por avaliações físicas. Eles são reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Atividade

Marlon, Nicolas e Bruno Collaço realizaram uma atividade regenerativa (John Wesley/ Paysandu)

Os jogadores que atuaram em quase toda partida de ida contra a Tuna pela final do Parazão realizaram um exercício regenerativo. Os demais participaram de um treino técnico no gramado.

Preparo para a decisão

O time volta a treinar nesta quarta-feira (19), quando Wilton Bezerra vai começar a montar o time para enfrentar a Tuna Luso. O segundo jogo da final do Parazão será no domingo (23), às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.