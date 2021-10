Com novidades no meio e no ataque, Paysandu é escalado para duelo na Série C

O Paysandu está escalado para o duelo contra o Criciúma, o prmeiro do Papão no quadrangular de acesso da Série C. Para a partida de logo mais, o técnico bicolor, Roberto Fonseca, promoveu duas mudanças no time titular. A primeira e a volta do volante Paulo Roberto, recuperado de lesão. A outra é a entrada do volante Danrlei, autor de um dos gols da equipe paraense sobre o Manaus, na semana passada.

Veja a escalação do Paysandu para o jogo contra o Criciúma:

Apesar das novidades, o comandante bicolor chega para o quadrangular com alguns desfalques. O atacante Tcharlles se recupera de fratura na costela. Além dele, o volante Paulinho e o meia Ruy foram vetados pelo departamento médico por incômodos musculares.

Paysandu e Criciúma começa a partir das 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com