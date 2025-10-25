Capa Jornal Amazônia
Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar o Avaí; confira

O Técnico Márcio Fernandes manteve a base do time que vem jogando, com Marcelinho como novidade, jogando na posição de Garcez

O Liberal

O Paysandu está escalado para enfrentar o Avaí, na Curuzu, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O Técnico Márcio Fernandes manteve a base do time que vem jogando, com Marcelinho como novidade, jogando na posição de Garcez, que não pode jogar hoje por questões contratuais, pois o atleta pertence ao Avaí. Confira as escalações:

Paysandu
.
CRISE

Em clima de protesto, torcida do Paysandu leva faixas à Curuzu e exige mudanças na gestão

Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor

25.10.25 18h27

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números

Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso

24.10.25 17h30

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

25.10.25 7h00

Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

25.10.25 11h47

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

