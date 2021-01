Com novidade no ataque, Paysandu é escalado para o jogo mais importante da temporada

O Paysandu divulgou a escalação para a visita ao Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Para a partida, que começa às 17h, o técnico João Brigatti promoveu as entradas do atacante Elielton e Mateus Anderson. O time também conta com o retorno do lateral-direito Tony, que esteve no suspenso no Re-Pa. O volante Anderson Uchôa permanece no banco.