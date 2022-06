Com mudanças, Paysandu está escalado para jogo contra o Brasil de Pelotas

O Paysandu busca retomar a liderança da Série C do Brasileiro de forma isolada e para isso, o técnico Márcio Fernandes fez algumas mudanças no time titular. Para o duelo contra o Brasil-RS, às 19h, na Curuzu, o técnico conta com os retornos de Leandro Silva e Genílson. Além disso, Marcelo Toscano volta à titularidade no ataque.

Acompanhe o lance a lance de Paysandu x Brasil-RS pelo portal OLiberal.com.