Com mudanças, Paysandu está escalado para a final do Parazão

Comandado pelo auxiliar Wilton Bezerra, o Paysandu está definido para o jogo de volta da final do Parazão, contra a Tuna Luso. A equipe bicolor está escalado com três mudanças em relação ao time do jogo de volta. Alisson entra na vaga de Yan na zaga, Denilson substitui Jhonnatan e Igor Goularte no lugar de Robinho.

A partida começa às 17h, direto do Estádio da Curuzu. Acompanhe o pré e pós-jogo, além da narração do jogo no Facebook e YouTube de OLiberal.com.