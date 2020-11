Com mudança no meio de campo, Paysandu está escalado para encarar o Jacuipense

O Paysandu encara o Jacuipnse-BA em Salvador (BA), de olho no g-4. O Papão vai a campo com uma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Manaus-AM, na última rodada da Série C. O volante PH ganhou a vaga de Wellington Reis, que é uma das opções do técnico João Brigatto no banco de reservas.

ESCALAÇÃO DO PAPÃO