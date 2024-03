Com mudanças na defesa e retorno de meia, Paysandu é escalado para jogo contra o Manaus

O Paysandu está definido para o confronto contra a equipe do Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. O técnico Hélio dos Anjos promoveu algumas mudanças no setor defensivo e no meio-campo. Entram na equipe titular o goleiro Diogo Silva, João Vieira, escalado na lateral-direita, e Robinho, que retorna à equipe após uma partida ausente. O confronto inicia às 21h.

Acompanhe a partida em tempo real na cobertura Lance a Lance de O Liberal

Os atletas Edilson e Biel contraíram virose e a comissão técnica vai aguardar até os últimos minutos para decidir se ambos vão ficar ou não no banco de reservas.