Com mudanças e sem volante, Paysandu está escalado para visita ao Carajás pelo Parazão

O Paysandu está escalado para o jogo desta manhã de domingo (14), contra o Carajás. Às 10h30, no Estádio Mamazão, o Papão entra em campo com mudanças promovidas pelo técnico Itamar Schulle. O lateral-esquerdo Diego Matos - após um baque na cabeça na vitória contra o Madureira - e o volante Ratinho saem do time titular. Entram Bruno Collaço e Elyeser, respectivamente. Já o volante Jhonnatan não ficou nem no banco e não estreará nesta manhã.

O #PapãodaCuruzu está escalado! Pra cima deles, Lobo! 🔵⚪️



A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.