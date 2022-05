Com mudanças e estreia de Pipico, Paysandu é escalado para jogo contra o Volta Redonda

O Paysandu busca retornar ao G8 da Série C do Brasileirão neste domingo (22). A equipe bicolor recebe o Volta Redonda, na Curuzu, às 19h. O técnico Márcio Fernandes definiu a escalação do Papão com algumas mudanças. A principal é saída de Marcelinho para a estreia do centroavante Pipico. Além disso, Igor Carvalho dá lugar a Leandro Silva na lateral-direita. Por fim, José Aldo retorna de suspensão e entra na vaga de Wesley.

Confira a escalação dos bicolores