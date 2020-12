Com menos de 300 ingressos virtuais vendidos, Paysandu divulga parcial para estreia no quadrangular

O Paysandu divulgou a parcial da venda de ingressos para o jogo contra o Ypiranga-RS, no domingo (13), às 18h, no Mangueirão, na estreia do quadrangular de acesso. De acordo com o clube, na manhã desta sexta-feira (11) foram vendidos apenas 284 ingressos.

Bom dia, Fiel! Já vendemos 284 ingressos virtuais! Bora lotar o Mangueirão de energia positiva e boas vibrações? Chegou a hora! É reta final e o Papão precisa de vocês!



COMPRE AQUI! ➡️ https://t.co/ZfcZbybGTO, no Sócio Bicolor e Lojas Lobo.#PaysandudaAmazônia #EmBuscadoAcesso — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 11, 2020

Vale lembrar que o Papão vendeu mais de 10 mil bilhetes contra o Botafogo-PB e mais de 5 mil contra o Remo, e iniciou as vendas pela internet para a partida contra o Ypiranga-RS na terça-feira (8). Os valor é de R$10 e com vendas pelo site. Os ingressos estão ajudando o clube a honrar compromissos com funcionários e jogadores.