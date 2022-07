Com Marlon e Toscano no ataque, Paysandu está escalado para jogo contra o Confiança, na Curuzu; veja

O técnico Márcio Fernandes já definiu a onzena titular para o duelo desta noite, pela 14ª rodada da Série C, contra a equipe do Confiança. O time vem com a base dos últimos jogos, com Igor Carvalho e Bruno Leonardo na defesa, o meio composto por Genílson, Patrick Brey, Mikael, João Vieira, José Aldo e Serginho. Na frente, Marlon e Marcelo Toscano completam o time. As duas equipes jogam a partir das 19 horas deste sábado.