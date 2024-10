Com Márcio Fernandes de volta, Paysandu está definido para encarar o Coritiba; confira

Após cumprir suspensão de dois jogos, o técnico Márcio Fernandes está de volta ao gramado de jogo. Na beira do campo, o treinador terá a missão, junto aos jogadores, de fazer o Paysandu vencer o Coritiba-PR e se firmar fora do Z4. Para a partida de daqui a pouco, Márcio promoveu o retorno de Nicolas e manteve o zagueiro Wanderson entre os titulares, além do meia Matheus Trindade.

Confira a escalação bicolor:

A bola rola às 19h30, na Curuzu, com transmissão lance a lance de Oliberal.com.