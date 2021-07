Com herói da rodada passada como titular, Paysandu está escalado para visita ao Manaus

Em busca de voltar a vencer na Série C do Brasileiro, o Paysandu está escalado para o jogo contra o Manaus. O técnico Vinícius Eutrópio promoveu a entrada do atacate Danrlei, que marcou o gol do empate contra o Altos-PI, após o Bicola sair perdendo.

A partida começa às 17h, na Arena da Amazônia, e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.