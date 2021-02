Com gol ilegal validado, Manaus empata com o Paysandu no jogo de ida das quartas da Copa Verde

O Paysandu empatou com o Manaus em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida disputada no estádio Bezerrão, em Gama (DF), foi marcado pelo erro da arbitragem ao validar um gol inexistente do Manaus e muita reclamação do time alviceleste.

O time bicolor saiu na frente, no primeiro tempo, com gol de Yan. No segundo, viu o Manaus empatar com Jack Chan. Apesar da bola não ter entrado, segundo mostra o vídeo da transmissão, o bandeirinha assinalou o gol para o árbitro, que validou o gol.

Com esse resultado, ninguém tem vantagem na próxima partida. Manaus e Paysandu vão decidir a vaga da semifinal da Copa Verde 2020 no domingo (7), às 16 horas, no Mangueirão.

Jogo

O Paysandu saiu na frente e abriu o placar aso 23 minutos. O gol foi construído na bola parada. Bruno Collaço cobrou escanteio e Yan subiu livre e cabeceou para o gol.

Quase um belo gol

A resposta do Manaus veio em seguida, quando, após cobrança de falta de Gabriel Davis, Douglas Lima emendou no voleio e a bola passou perto da trave.

Faltava pontaria

O Manaus era melhor na partida, apesar do gol do Paysandu. Trocava bons passes e conseguia sair da marcação bicolor. Faltava melhorar a finalização para transformar em gols as chances desperdiçadas.

Uma delas foi quando Gabriel Davis encontrou Douglas livre na área. O lateral chutou e bola passou perto da trave. Ex-Paysandu, Diego Rosa também tece chance para marcar. Ele chutou cruzado e bola passou muito perto do gol.

Segundo tempo

Como era esperado, o Manaus voltou pressionando o Paysandu. Foram muitas tentativas para igualar o placar. Mas a defesa do Paysandu, até então ficou bem atenta.

Uma das chances foi quando Tiago Costa avançou, foi a até a linha de fundo e cruzou para Diego Rosa. Ele chegava na bola, quando a zaga bicolor tirou. Depois, Edvan cruzou da direita e Douglas Lima testou firme para o gol. Mas o goleiro Paulo Ricardo se esticou e evitou o gol.

Inacreditável

A pressão continuava e ficou maior com a entrada do recém-contratado pelo Gaviaõ, Erivelton. Ele recebeu e ficou cara a cara com o goleiro, que defendeu o chute.

Gol ilegal validado e reclamação

O Manaus conseguiu empatar aos 26 minutos em um erro da arbitragem da partida. Jack Chan chutou de longe, a bola bateu no travessão e no chão, do lado de fora. Mas o árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadao validou o gol com a do auxiliar, que disse que a bola entrou. Nas imagens ficou a impressão de não entrou.

Os jogadores do Paysandu reclamaram demais sobre a marcação do árbitro, mas não teve jeito e o Manaus empatou.

Times tentam o segundo gol

Paysandu e Manaus tentaram construir a vantagem para o jogo da volta da Copa Verde. Foram muitas chances para os dois, só que ninguém conseguiu ser eficiente para sair do empate em 1 a 1. A decisão da vaga da semifinal ficou para o domingo.

FICHA TÉCNICA

Manaus x Paysandu

Copa Verde – Quarta de final (jogo de Ida)

Manaus: Rafael; Edvan, Luis Fernando, Spice e Tiago Costa; Vinicius Barba (Erivelton), Márcio Passos, Gabriel Davis (Alex) e Jack Chan; Douglas Lima (Philip) e Diego Rosa

Técnico: Luizinho Vieira

Paysandu: Paulo Ricardo; Yan, Perema, Kerve; Yuri (Diego Matos), Alan Calbergue, Fernando Portel, Bruno Collaço; Luiz Felipe, Marlon, Nicolas

Técnico: Aylton Costa (Interino)

Gol: Yan (23’/1ºT); Jack Chan (26’/2ºT)

Cartão amarelo: Douglas Lima, Spice; Alan Calbergue, Yuri, Fernando Portel

Local: Estádio Bezerrão – Gama (DF)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Assistentes: Marcio Soares Maciel (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)

Quarto árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)